Campionati Categoria FIPAV Liguria: definito il quadro semifinali Under 17 maschile e Under 16 femminile

Martedì 25 Aprile, con la disputa degli ultimi triangolari fra le seconde classificate territoriali Under 17 maschile e Under 16 femminile, si sono definite le semifinali di queste categorie che verranno disputate Domenica 7 Maggio nella zona di Levante: precisamente nella Tensostruttura di Sarzana quelle di under 17 maschile e al Palaconti di Santo Stefano Magra quelle di under 16 femminile.

Nel maschile la compagine del Sant’Antonio Genova di Antonio Fantasia va ad aggiungersi alle già qualificate Colombo Genova, Admo Volley e Imperia Volley, mentre nel femminile a raggiungere Cogovalle, Albenga Volley e VPL Lunezia sono le ragazze della Iglina Albisola Pallavolo di Luca Parodi.