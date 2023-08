Campi, minori stranieri aggrediscono 16enne puntandogli contro la lama: denunciati

Ieri gli agenti delle Volanti sono intervenuti a Genova Campi per una lite tra minori degenerata con la comparsa di un coltello.

A chiamare le Forze dell’ordine è stata la madre di un 16enne genovese che intorno alle 19, mentre passava con la sua minicar in via Rolla, è stato avvicinato da due minori stranieri che prima lo hanno insultato e poi lo hanno aggredito e minacciato estraendo dalla tasca un coltello.

Uno dei due stranieri, un 17enne, ha quindi puntato la lama contro il malcapitato.

Gli agenti in corso Perrone sono riusciti ad acchiappare i due minori stranieri: il 17enne e l’amico 15enne, che aveva appena gettato via il coltello.

I due violenti, che sono risultati entrambi ospiti del centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati di via Rolla, sono stati denunciati, a vario titolo, per porto d’armi abusivo e per minacce aggravate.