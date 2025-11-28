Camogli si prepara a “Porte e Portoni a Natale”: al via gli allestimenti per l’edizione 2025

La città del Golfo Paradiso si veste a festa con un progetto corale che coinvolge residenti, attività e associazioni per un Natale diffuso e scenografico

A Camogli cresce l’attesa per “Porte e Portoni, a Natale”, l’iniziativa che anche nel 2025 trasformerà il borgo in un grande percorso diffuso di decorazioni e allestimenti natalizi. Le adesioni stanno arrivando numerose e, con il termine fissato a domenica 30 novembre, è già iniziata la consueta e affettuosa “competizione creativa” tra privati, attività commerciali ed enti cittadini, pronti a realizzare addobbi sempre più curati e originali.

Dagli abeti ai presepi: creatività protagonista in tutta Camogli

Nel centro storico, sul lungomare e nelle frazioni collinari, la comunità si prepara a decorare ingressi, portoni, finestre, davanzali e androni, contribuendo a creare un’atmosfera unica. Gli allestimenti spaziano da abeti, pitosfori e ulivi a limoni e gelsomini, passando per addobbi vintage o di design, in materiali naturali o di recupero, veri o realizzati a mano. Presepi, comete e Re Magi trovano spazio accanto a rami innevati e decorazioni colorate, trasformando Camogli in un palcoscenico fotografatissimo e capace di offrire ai visitatori una suggestiva esperienza natalizia immersa nel fascino architettonico del borgo.

Un progetto condiviso da associazioni, enti e operatori

“Porte e Portoni, a Natale, a Camogli” è un’iniziativa dell’Associazione Commercianti ed Operatori Turistici e del Consorzio Centro Storico Camogli, realizzata con il patrocinio del Comune di Camogli e il supporto di Camera di Commercio di Genova e ASCOM Confcommercio Genova. Collaborano anche Pro Loco Camogli, l’Associazione Culturale San Fortunato, lo Smilevil, la Banca del Tempo e l’Associazione Strutture Ricettive, contribuendo a un progetto che cresce ogni anno grazie all’impegno congiunto della comunità.

Iscrizioni e modalità di partecipazione

Le adesioni sono aperte fino al 30 novembre 2025 ai contatti indicati da ASCOT Camogli e dalla Pro Loco. Per partecipare è necessario comunicare nome, recapito telefonico, indirizzo e categoria di appartenenza. Gli allestimenti, visibili dall’esterno, dovranno essere completati entro venerdì 5 dicembre 2025 e mantenuti fino al 6 gennaio 2026. Un fotografo incaricato documenterà tutti gli addobbi, che saranno poi pubblicati in ordine casuale sulla pagina Facebook ufficiale “Porte e Portoni, a Natale, a Camogli”.

Categorie, votazioni e premi dell’edizione 2025

Due le categorie previste: una dedicata a privati, attività commerciali e strutture turistiche, e una riservata a enti e associazioni cittadine. La giuria popolare potrà votare dal 6 dicembre 2025 al 12 gennaio 2026, sia alla Pro Loco sia quotidianamente sulla pagina Facebook dell’iniziativa. La giuria tecnica sarà affidata allo Studio N.B. Italian Design di Camogli. ASCOT Camogli mette in palio tre premi per ciascuna categoria – 500 euro per il primo classificato, 300 per il secondo e 200 per il terzo – da spendere nelle attività aderenti. Sono previste inoltre menzioni speciali per enti e associazioni. La premiazione avverrà durante le celebrazioni di San Valentino a Camogli 2026, in data da definire.

Un’attrattiva turistica per le festività più suggestive dell’anno

L’iniziativa, che nelle scorse edizioni ha riscosso un ampio successo, si conferma un appuntamento capace di unire eleganza, tradizione e spirito di comunità. Camogli si prepara così a offrire ancora una volta un Natale ricco di atmosfera, bellezza e partecipazione diffusa.

