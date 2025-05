Camion si ribalta in A10 tra Pegli e Genova Aeroporto: tratto chiuso

Chiuso tratto traffico in tilt e chilometri di coda

Aggiornamento: una corsia riaperta alle ore 18.00

Traffico paralizzato sulla A10 questa domenica mattina, nel tratto tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, a causa del ribaltamento di un mezzo pesante. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:00 in direzione Genova, quando un camion, guidato da un uomo di circa 30 anni di nazionalità straniera, ha perso il controllo e si è ribaltato occupando l’intera carreggiata. Le condizioni dell’autista, soccorso immediatamente dal personale sanitario, non sarebbero gravi.

Il mezzo pesante ha perso parte del carico e sversato gasolio sull’asfalto, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale di Autostrade per l’Italia. Presenti anche un’ambulanza della Croce Verde Pegliese e l’automedica Golf5. Per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, il tratto autostradale è stato chiuso e il traffico completamente bloccato.

A10: uscita obbligatoria

L’uscita obbligatoria è stata istituita a Genova Pra’, con rientro possibile solo a Genova Aeroporto. A causa della lunga attesa, molti automobilisti hanno scelto di tornare indietro percorrendo l’autostrada contromano fino al casello precedente, una manovra pericolosa ma purtroppo frequente in situazioni di emergenza come questa.

Il blocco ha provocato chilometri di coda lungo la A10 verso Genova e ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria. Lunghe code si sono formate sulla via Aurelia, congestionando il traffico da ponente verso il centro città. Le operazioni di rimozione del mezzo e bonifica della sede stradale si sono protratte per diverse ore.

Il tratto interessato dall’incidente è gestito da Autostrade per l’Italia ed è tra i più trafficati, specie nei fine settimana, con un alto flusso di veicoli diretti verso Genova. La chiusura ha generato pesanti disagi sia per i pendolari sia per chi era in viaggio per motivi di svago o turismo.

Le autorità invitano alla prudenza e ricordano che in caso di traffico bloccato è vietato procedere contromano o effettuare inversioni pericolose. Si raccomanda di seguire gli aggiornamenti in tempo reale tramite i canali ufficiali e i pannelli a messaggio variabile lungo la rete autostradale.

