Camion in avaria sulla A7: traffico bloccato e code fino a 5 km verso Genova

Un mezzo pesante fermo al km 104 provoca disagi significativi, con deviazioni consigliate per i veicoli leggeri diretti al capoluogo ligure

Questa mattina l’autostrada A7 ha registrato forti rallentamenti in direzione Genova a causa di un camion in avaria al km 104. Il mezzo pesante, fermo tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, ha creato code fino a cinque chilometri, generando disagi per gli automobilisti provenienti dal nord e diretti al capoluogo ligure.

Intervento immediato dei soccorsi e gestione del traffico

Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale di Autostrade per l’Italia e i mezzi di soccorso per garantire la sicurezza e consentire la rimozione del camion. Le operazioni di gestione del traffico hanno imposto rallentamenti significativi, con sensi unici alternati e deviazioni temporanee.

Consigli per chi viaggia verso Genova

Per evitare lunghe attese, agli automobilisti diretti a Genova con veicoli leggeri viene consigliato di uscire al casello di Isola del Cantone e rientrare in autostrada a Ronco Scrivia percorrendo la viabilità ordinaria. Chi proviene da Milano o da altre città del nord può optare per la A26 Genova Voltri – Gravellona Toce attraverso la diramazione di Novi Ligure, garantendo un percorso alternativo sicuro e meno congestionato.

Impatto sul traffico e aggiornamenti in tempo reale

Le code hanno causato rallentamenti non solo sull’autostrada, ma anche sulle vie di collegamento secondarie, con ripercussioni sul traffico cittadino di Genova. Autostrade per l’Italia raccomanda di consultare le informazioni in tempo reale sul traffico prima di mettersi in viaggio per pianificare percorsi alternativi e ridurre i disagi.

