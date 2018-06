Cambio di comando alla Locamare di Porto Venere

Venerdì 15 giugno, nella splendida cornice del Porto di Porto Venere si è svolto, alla presenza del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto della Spezia C.V. (CP) Massimo Seno, il cambio di comando tra il 1° Maresciallo Nocchiere di Porto Alberto Bussolino, Comandante cedente, ed il Luogotenente Nocchiere di Porto Salvatore Melluzza, Comandante accettante, dell’Ufficio Locale Marittimo di Porto Venere.

Al passaggio di consegne erano presenti oltre al sindaco Matteo Cozzani, i Comandanti delle Forze di Polizia locali, la direzione del porto nonché vari rappresentanti del ceto marinaresco locale.

Nel suo discorso il Comandante Massimo Seno ha ringraziato il Primo Maresciallo Bussolino per l’impegno profuso e per i risultati ottenuti tracciando il positivo bilancio dei suoi cinque anni di comando, ricordando l’attività svolta per la salvaguardia della vita umana in mare, la tutela della sicurezza della navigazione, la vigilanza sul demanio marittimo e la difesa dell’ambiente marino dall’inquinamento ma anche per la quotidiana attività profusa per venire incontro alle varie esigenze delle associazioni di categoria, dei concessionari e di tutto il ceto marittimo, in piena sinergia, sempre nel rispetto dei ruoli, con le Amministrazioni locali.

Il nuovo Comandante, Salvatore Melluzza, proviene da un impegnativo periodo di tre anni di imbarco a bordo del pattugliatore d’altura Ubaldo Diciotti dove ha svolto il delicato incarico di nostromo, quale capo componente marinaresca. L’unità è stata impiegata principalmente in attività di ricerca e soccorso in mare ed in particolare nel salvataggio di migliaia di migranti nel difficile contesto operativo del canale di Sicilia e del Mar Libico.

Il Primo Maresciallo Alberto Bussolino, andrà a ricoprire un nuovo incarico di Comando presso l’Ufficio Locale Marittimo di Foce della Magra.