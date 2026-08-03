Caldo torrido, nessuna tregua. Bollino rosso fino a mercoledì. Percepiti 35 gradi

Ancora tre giorni di bollino rosso per il caldo torrido a Genova: le previsioni degli esperti meteo di Arpal

Nessuna tregua dal caldo e, anzi, altri 3 giorni da bollino rosso per Genova.

E’ lo scenario fino a mercoledì prossimo, come emerge dal bollettino aggiornato del ministero della Salute sulle ondate di calore.

Quella di oggi, secondo gli esperti meteo, è la giornata di picco per il caldo torrido. Poi almeno le temperature minime potrebbero lievemente abbassarsi.

Le temperature massime invece saranno comprese tra i 30 e i 31 gradi, ma quelle percepite potranno raggiungere quota 35 gradi.

Il bollino rosso indica il livello di massima attenzione per possibili effetti negativi sulla salute non solo delle fasce fragili ma su di tutta la popolazione.

Ecco le previsioni degli esperti meteo di Arpal.

Martedì 4: “CIELO E FENOMENI: Velature o nubi alte, dalla mattina fino al pomeriggio, a Ponente, soleggiato a Levante; possibili rovesci in sconfinamento su alpi liguri. Pressoché sereno la sera su tutta la regione.

VENTI: deboli dai quadranti meridionali con locali rinforzi fino a moderati da est/nord est sui capi esposti di Ponente, da sud7sud-est sui settori centrali.

MARE: mosso sul Centro-Ponente solo al mattino, poco mosso dal pomeriggio su tutto il Ligure.

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: disagio per caldo”.

Mercoledì 5: “CIELO E FENOMENI: Sereno a mattino e nuovamente la sera, nuvolosità variabile nel pomeriggio a Levante e possibile instabilità con isolati rovesci su alpi liguri e appennino di Levante.

VENTI: a regime di brezza sulla costa, deboli meridionali o variabili sui settori interni.

MARE: poco mosso.

SEGNALAZIONI PROTEZIONE CIVILE: disagio per caldo”.