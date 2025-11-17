Calderoli da Bucci per firma autonomia. Lega: un vantaggio per tutti

“Una giornata storica per l’autonomia in Liguria e un passo in avanti per il nostro territorio. Il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, che ringraziamo per il proficuo lavoro, incontrerà alle ore 14 di mercoledì 19 il Presidente Marco Bucci nella sede di piazza De Ferrari per la firma della pre-intesa con la Regione Liguria, a nome del Governo.

Si tratta di un evento importante e fondamentale per l’autonomia del nostro territorio perché il documento impegna il Governo e la Regione Liguria a concludere i negoziati già avviati, con l’obiettivo condiviso di raggiungere un’intesa, riguardo a funzioni concernenti le prime 4 materie di Protezione civile, Professioni, Previdenza complementare e integrativa, Coordinamento della finanza pubblica in ambito sanitario.

La firma della pre-intesa è un tassello fondamentale nel percorso verso la concreta applicazione dell’autonomia differenziata.

Un risultato fortemente perseguito dalla Lega a supporto dei nostri territori e, lo ricordiamo, previsto dalla nostra Costituzione. L’autonomia è un vantaggio per tutti”.

Lo hanno dichiarato oggi i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo (capogruppo), Alessio Piana e Armando Biasi.