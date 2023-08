Calcip – Sontuosa “overture” del D. Bosco Sp

La Spezia – Sontuosa l’ “overture”, per quanto non ufficiale, della nuova stagione calcistica da parte del Don Bosco Spezia. Alla prima amichevole, i salesiani superano a domicilio quella Forza e Coraggio che è oggi l’unica compagine della provincia spezzina in Eccellenza, mentre loro sono attesi dal campionato di Promozione. Decide a metà della ripresa un contropiede condotto da Napoletano e chiuso a segno, dopo scambio con Berti, dal medesimo. Inutile il successivo “forcing” dei graziotti (che però avevano colpito un palo su calcio piazzato con Lorenzini) al di là di una gran parata di Ciardi; una paratona comunque l’aveva effettuata pure Cima su una punizione del “solito” Napoletano. «Sono troppo esperto per esaltarmi per una prestazione con successo d’ Agosto – sta sulle sue al termine l’allenatore oratoriano Clodio Bastianelli che, fedele al proprio credo di grande sperimentatore, nella ripresa ha cambiato del tutto la formazione con l’eccezione del centrocampista Cuccolo – ma ho ricavato buone sensazioni: questo Don Bosco, oltre al valore degli anziani che comunque si conoscono, ha giovani molto interessanti. Abbiamo tenuto il campo bene, ovviamente anche la Forza Coraggio poteva vincere, ma ci siamo difesi con ordine…».

FORZA E CORAGGIO – D. BOSCO SP 0 – 1

MARCATORE: Napoletano al 64’.

FORZA E CORAGGIO: Cima, Larcombe, Belloni; Lanterna, Della Pina (60’ Mosti), Cissè (46’ Venturini); Bigini, Lorenzini, Bertozzi (46’ Manfredi); Papi e Fantini. A disp. Capasso, Frolla, Lucaccini. All. Gassani.

DON BOSCO SPEZIA: 1°tempo: Greci, Scuto, Antonelli; Sbarra, Boggio, Giordano; Bravi, Morettini, Vargas; Campagni e Cuccolo. 2°tempo: Ciardi, Pisacane, Massini; Adami, Giordano, Tirozzi; Napoletano, Berti, Vargas; Pesare e Cuccolo. All. Bastianelli.