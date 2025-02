Calcio – Visita della Bolanese al Cadimare

Bolano – Bolanese decimata nella trasferta alla Pieve in cui la 21.a giornata del campionato di Prima Categoria ligure, Girone D, la oppone al Cadimare: domenica 23/2, ore 15, al “Denis Pieroni” arbitra Romeo.

La difesa è completamente da ricostruire poiché Dascanio è squalificato, Lapperier indisponibile, Baiardi e Billi sono infortunati. Anche il centrocampo non scherza, con Deidda e Tacchini “out”, come del resto l’attacco con Degano e Iaione…

“Tuttavia – precisa ad ogni modo il direttore sportivo giallorosso Cristian Macchini alla vigilia – dobbiamo vincere affinché la brillante strada che da un po’ di tempo abbiamo imboccato non sia inutile; bensì possa portare quanto meno ai playoff, con tutto il rispetto per un Cadimare che è squadra ben superiore a quel fondo della classifica, o quasi in cui si trova (e forte di alcuni elementi veramente di spicco a cominciare da Verona in avanti”.

Nella foto l’attaccante Degano

