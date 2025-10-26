Calcio – Una capolista per l’ Intercomunale

Beverino – Posto che giocandosi al “Rino Colombo” beverinese addirittura una “goleada” al passivo appare per l’ Intercomunale un po’ improbabile, qualsiasi altro risultato sarebbe per i biancoblu giustificabile alla luce dell’avversario, che è niente meno che quella Sammargheritese oggi capolista e seriamente candidata a “uccidere” questo campionato nel Girone B; anche se la vicecapoclassifica Angelo Baiardo (e magari non solo lei…) di certo dissentirà.

Per la cronaca a Follo, dove una rete a ostilità appena avviate di Petriccioli è costato la sconfitta a capitan Lunghi e compagni, mister Romano Camicioli ha schierato: Gaggini, Alcamo, Menini; Bonfiglioli, D’ Imporzano, Lertola; Crafa, Ferrari R., Rosati; Lunghi e Dieli. Entrati Macchini, Carlini, Lufrano e Bruni. Beverinesi vogliosi di riprendersi, tanto più che rientra Benmoumen in avanti, sperando che la squalifica non ne abbia sedato il gran momento. Si gioca domenica 26/10, ore 15 con arbitro Ugolini, per la 7.a giornata del campionato di Promozione.

