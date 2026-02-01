Calcio – Una capolista per l’ Intercomunale

Beverino – Non capita la squadra più consona, all’ Intercomunale, per risollevarsi dalla “sagra del gol” perduta 3-2 in casa della Calvarese nel fine settimana precedente; al “Rino Colombo” di Beverino arriva infatti domenica 1.o Febbraio, ore 15, niente meno che il San Cipriano capolista del Girone B di Promozione ligure (che per l’occasione giunge alla 19.a giornata che poi è la quarta del girone di ritorno). Per la cronaca arbitra Gardella di Chiavari.
Nel contesto la cosa più promettente appare magari la sincera umiltà di mister Romano Camicioli: “Deve servirci da lezione, la sconfitta a Cicagna, del resto meritata. Bando alla presunzione, ci attendono quattro partite d’inferno, ci vuole niente a ritrovarsi d’improvviso in zona-playout…”.
Nella foto la panchina beverinese