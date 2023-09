Calcio – Un D. Bosco Sp in cerca d’identità

La Spezia – Il Don Bosco Spezia, uscito dalla Coppa Italia ad opera del Levanto un pochino a sorpresa dopo il pareggio di Moltedi, s’è un po’ tirato su durante la settimana con la riapertura in pompa magna dello stadio “Franco Cimma” a Pagliari…purtroppo non potrà esibire la nuova versione, con tanto di manto e accesso nuovi ecc. ecc. della struttura, in occasione del debutto nel campionato di Promozione ligure: i rossoneri sono infatti attesi, per la 1.a giornata, dal Rapallo Rivarolese domenica 10/9 al “Macera” di Rapallo (ore 15 con arbitro Ventola di Genova).

Sembra che fra i salesiani ci siano più assenze, ma al riguardo mister Clodio Bastianelli sorvola, vuoi magari per umiltà e vuoi probabilmente per non rischiare di fornire degli orientamenti agli avversari.

“Limitiamoci a dire – afferma in proposito l’allenatore – che di fronte al Rapallo, squadra rinnovata e ringiovanita, dobbiamo adoperarci con umiltà; difficile pretendere di più quando, ancora in avvio di stagione calcistica, siamo tuttora in cerca della nostra identità”.

Nella foto coach Bastianelli