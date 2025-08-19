Calcio – Troppa Fezzanese per il Don Bosco

Aulla – A pochi giorni da quella vinta col Magrazzurri, la Fezzanese s’aggiudica nettamente sempre al “Quartieri” di Aulla pure l’amichevole col Don Bosco Spezia, portando a quattro le sue vittorie in questo precampionato (battute pure Intercomunale e Santerenzina al Memorial “Erigozzi” di Beverino…). Prossimo appuntamento con la Tarros Sarzanese al “Miro Luperi”, mercoledì 20/8, ore 20.30.
Le reti: dopo un palo ciascuno, fezzanoti in vantaggio allo scadere del primo tempo con una spettacolare rovesciata di Scarlino, su cross di Beccarelli; nella ripresa palo di Roncarà e traversa di Nicolini, ma al 24′ Roncarà raddoppia di testa, a una decina scarsa di minuti dal termine Scieuzo infine triplica su un gran lancio di Aliboni.
Il tabellino
FEZZANESE – D. BOSCO SP 3 – 0
MARCATORI: Scarlino, Roncarà, Scieuzo.
FEZZANESE: Mazzola (Scopis), Battistoni (Medusei), Stradini; Battini (Corrado M.), Aliboni, Manfrone; Corrado S. (Scieuzo), Bruccini (Costa), Scarlino (De Marco); Cesarini (Roncarà) e Beccarelli (Nicolini). All. Ponte.
DON BOSCO SPEZIA: Stano, Lapperier, Codeglia; Salku, Andreani, Agrifogli; Porqueddu, Campagni, Conte;; Napoletano e Marte Rosario. Entrati nella ripresa Bassi, Formato, Tirozzi, Pisacane, Mazza, Lazzeri, Pannone, Sommovigo, Bisogno. A disp. Berti. All. Bastianelli.
Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube