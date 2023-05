Calcio – Tra Cadimare e Marola è una finale

La Spezia – Dovrebbero mancare Murati, Noto e Plicanti nel Cadimare che domenica 7/5, ore 15 al “Denis Pieroni” della Pieve Spezzina, riceve il Marolacquasanta nel turno di ritorno del playout per la permanenza in Promozione ligure.

Nel frattempo il Direttore generale cadamoto, Roberto Podenzana, tenta di evitare prevenire pericolosi eccessi di ottimismo che magari i bianconeri potrebbero rischiare dopo l’ 1-1 al “Tanca” spezzino all’andata: e soprattutto per il fatto che un eventuale nuovo pareggio alla fine di eventuali tempi supplementari (non sono previsti i rigori finali…) salverebbe i padroni di casa in quanto in classifica finale al termine della “regular season” hanno preceduto di un paio di punti gli avversari.

<E’ una finale e noi siamo pronti – dichiara il “diggì” alla vigilia – a dare tutto per la gente della Borgata, che ci è stata vicino sempre, come domenica scorsa all’ “Astorre Tanca” e stavolta sarà ancora più numerosa. Vogliamo fermamente la salvezza>.

Nella foto la panchina del Cadimare durante il match di andata, di spalle mister Massimo Baudone, quasi in primo piano l’attaccante sudafricano Mathibedi