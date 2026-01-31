Calcio – Torneo benefico anti-Fop alla Madonnetta

Ponzano Magra – Parte la seconda edizione del Torneo giovanile di beneficenza “Diamo un calcio alla F.o.p”, iniziativa sportiva interamente benefica organizzata con l’appoggio della Polisportiva Madonnetta di Ponzano Magra, a sostegno di Fop Italia; l’associazione che supporta le persone affette appunto da Fibrodisplasia ossificante progressiva.

Appunto al “Matelli” di Santo stefano Magra si giocherà così sabato 31 Gennaio e domenica 1.o Febbraio, quando sarà presente difatti un rappresentante di Fop Italia, l’intero ricavato sarà devoluto al Fondo di ricerca per la Fop. Come nella prima edizione l’anno scorso, prevedibile un’atmosfera all’insegna della solidarietà, classi coinvolte la 2017 e la 2020.

In campo sabato 31 con l’annata 2020 dei Piccoli Amici e girone all’italiana (si comincia alle ore 14.30 e premiazioni alle 16.30 circa): Madonnetta, Arci Pianazze Blu, Arci Pianazze Rosso, Colli 2024, Tarros Sarzanese, Meeting Arl.

Di scena invece domenica 1.o Febbraio con l’annata 2017 dei Primi Calci (si inizia alla mattina alle 10.30 e ultime gare da una ventina di minuti nel pomeriggio alle 15.30): Madonnetta Blu, Calcio Popolare Spezia e Don Bosco Spezia Blu nel Girone A, Iron Fox Amegliese con Madonnetta e Don Bosco Spezia rossi nel B…seguono un gruppo Oro con le prime e la miglior seconda e uno Argento con le terze di ciascun raggruppamento più la seconda peggiore.

