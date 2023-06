Calcio, simpatica chiusura stagionale del D. Bosco

La Spezia – Molto simpatica e coinvolgente la cena con cui al Don Bosco Spezia è stata celebrata la fine della stagione calcistica 2022/23. L’occasione al Golf Club Marigola era indetta specificamente per la Scuola calcio salesiana, presieduta da Alfredo Iandoli, ma è stata estesa all’intera dirigenza oratoriana.

<E’ importante sentirsi tutti insieme – ha commentato al termine della serata il presidente – parte di un tutt’uno, andando dal settore dilettantistico a quello giovanile, che parliamo di tecnici o dirigenti oppure giocatori; all’indomani delle difficoltà derivanti dalla pandemia che hanno rischiato invece di creare una sorta di più compartimenti-stagni…>.

Soddisfatto della stagione sportiva ?

<Se consideriamo pure gli Esordienti come parte dell’attività di base, oggi come oggi contiamo nei nostri ranghi circa 200 bambini, non è sicuramente poca roba e difatti il primo scopo di questa festa era di ringraziare quanti si sono adoperati (e si stanno adoperando tuttora) per gestire tanta gioventù>.

Altro ?

<Non dimentichiamo che abbiamo fatto tutta la nostra parte in più d’un campionato giovanile e anche in diversi tornei: nell’insieme possiamo guardare alla prossima stagione sportiva con ottimismo>.