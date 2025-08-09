Calcio – Sagra e rosa dalla Bolanese

Bolano – La Bolanese ufficializza la propria “rosa” per il prossimo campionato di Prima Categoria mentre prepara la seconda tappa (dopo la prima tanto per cambiare riuscita a Luglio) della Sagra dei Panigazzi, che si snoderà da venerdì 8 a domenica 10 Agosto prossimi, immancabilmente in Piazza Castello, con apertura dei banchi gastronomici sempre alle ore 19.
Preparazione perecampionato a partire dal prossimno 18 Agosto; restando al parco-giocatori ufficializzato…
Portieri: Biagioni e Casto.
Difensori: Baiardi, Beggiato, Billi, Bocchia, D’ Ascanio, Lapperier, Podenzana e Sommovigo.
Centrocampisti: Briselli, Castellanotti A., Castellanotti D., Carta, Degano, Deidda, El Homary, Gervasi, Lorieri, Luti e Tacchini.
Attaccanti: Barbieri, Colombo, Maggiari e Serusi.