Calcio – Recupero per la Madonnetta

S. Stefano Magra – Sarà Samuele Salamina, “jolly” del Magrazzurri che però è infortunato, a fungere in pratica da allenatore alla Madonnetta (che nel frattempo s’è separata da mister Roberto Belloni) domenica 11/1 nel recupero contro quel Ceula che è oggi la terza forza del campionato nel Girone F della Seconda Categoria ligure: si gioca al “Luigi Camaiora” di Santo Stefano Magra, ore 15, con arbitraggio di Longo; per la cronaca Romito Magra-Vezzano è l’altro recupero nella giornata domenicale.

La disponibilità di Salamina a dare una mano improvvisandosi tecnico e la sua contemporanea impossibilità a giocare in quel “Magra”, di cui il settore giovanile della Polisportiva Madonnetta è in fondo una sorta di “vivaio”, daranno insomma modo alla polisportiva di trovare nel frattempo altro trainer. A proposito in arrivo anche il nuovo responsabile del settore “verde” biancorosso dopo la partenza di Matteo Bianchi; per adesso ne fa nel complesso le veci quel Pasqualino Mennillo che è il più esperto fra i tecnici delle giovanili biancorosse.