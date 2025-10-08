Calcio – Pulcini e Piccoli Amici ok al Madonnetta

Probabilmente motivato ancor più dalla sua recente affiliazione a quello della Sampdoria, il Settore giovanile della Polisportiva Madonnetta va accelerando la propria attività, anche in avvicinamento ai campionati di categoria. Pervenuta alla fase finale del Torneo Bruzzese della Tarros Sarzanese l’annata 2017 biancorossa fra 43 partecipanti, più che dignitosa la partecipazione di quella 2018 al “Rino Papa” organizzato dal Canaletto Sepor e quella della 2019 all’ “Autunno a Follo”, allestito dal Follo.

E i 2015, che tanto avevano impressionato a Valbrembo in provincia di bergamasca, al cospetto di squadroni tipo Juve e Inter; tanto da vedere il loro allenatore Pasqualino Mennillo premiato come miglior tecnico della competizione ? Non sono spariti, anzi, al Torneo Firmafede di Sarzana essi hanno impegnato alla spasimo i coetanei della Carrarese (ma c’erano nomi anche più blasonati) impostasi loro soltanto di misura…e sono stati lodati per la correttezza e la disciplina sia in campo che fuori.

Insomma alla Madonnetta non ci si ferma mai e poco male l’eliminazione dalla Coppa Liguria di 2.a Categoria della Prima squadra, peraltro non fortunata nella partita decisiva, a Santo Stefano Magra: persa per 2-1 di fronte a quel Ceula 2025 a sua volta esordiente nel calcio cosiddetto adulto. Ivi per la cronaca Madonnetta in dieci per quasi mezza partita, a causa dell’espulsione di Foschi, rete biancorossa di Bernardini.

Nella foto il Madonnetta 2015