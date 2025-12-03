Calcio – Posticipo in parità e tanti recuperi

La Spezia – Pirotecnico il pareggio al “Denis Pieroni” della Pieve spezzina nel posticipo tra Mamas Migliarinese e Castelnovese…quest’ultima in vantaggio dopo pochi minuti di gioco, con un rasoterra di Bertini a tu per tu con Cretella, palla al centro e immediato pareggio di Diamanti a suggello di un ubriacante slalom chiuso centrando l’ “angolino”. Pochi altri minuti e Cretella para un rigore al medesimo Bertini, ma il nuovo vantaggio ospite è solo rimandato a poco prima dell’intervallo, quando Marinari segna di testa. Tuttavia nella ripresa, poco oltre il quarto d’ora, Serrano fissa il definitivo pare a coronamento di una bella azione personale.

Questa dunque la classifica aggiornata nel Girone F della Seconda Categoria ligure; Arcola Garibaldina punti 22 Rebocco e Colli 2024 16; Castelnovese 14; San Lazzaro Lunense 11; Monterosso 10; Ceula 2025 9; Vezzano 8; Madonnetta e Albianese 5; Romito Magra 4; Mamas Migliarinese 2.

Infine ridda di recuperi mercoledì 3/12 alle ore 20…

In Promozione (Girone B) Sant erenzina-Magrazzurri, Sammargheritese-Canaletto Sepor, Levanto-Follo.

In Prima Categoria (Girone D) Bolanese-Amegliese e Lavagna-Lerici.

In Seconda (Girone F) Colli 2024-San Lazzaro Lunense più Madonnetta Monterosso alle 18.

Il tabellino

MAMAS MIGLIARINESE – CASTELNOVESE 2-2

MARCATORI: 8′ Bertini, 9′ Diamanti, 43′ Marinari e 63′ Serrano.

MAMAS MIGLIARINESE: Cretella, Treppiedi (Ocran), Migliano; Manneh, Liotti (Capone), Mauro; Serrano (Trivelloni), Perfetti (Sibi), Ballo; Diamanti e Gassara (Frione). A disp. Vergassola, Sordi, Nana e Reburati.

CASTELNOVESE: Bordoni, Giorgi, Piccini; Musso, Vinchesi p, Volpi; Lazzoni (Ruberto), Bertoni, Marinari (Zabatta); Brigato e Baldini (Sanguinetti). A disp. Neri e Mallegni.

Nella foto il rigore che Cretella sta per parare a Bertini

