Calcio – Per il “Rio” un avversario che può solo vincere

Riomaggiore – Il rischio per il Riomaior, a fronte dell’impegno pur “casalingo” col Cadimare, sta nelle motivazioni di quest’ultimo che deve assolutamente vincere per poter ancora sperare nella salvezza dalla retrocessione.

“Noi invece siamo già salvi – tuttavia precisa il Presidente del “Rio” Mattia Boccolini – e ciò già è mica poco per una squadra appena salita dalla Seconda Categoria, ma non ci esenteremo dal dovere morale di onorare il calcio, non a caso lo abbiamo appena fatto contro la fortissima Santerenzina a Falconara; dove peraltro non siamo stati fortunati.

Per il resto il “numero uno” arancio-viola sorvola sulle solite assenze. Per la cronaca si gioca sabato 5/4, ore 15.30, al “Franco Cimma” di Pagliari per la 12.a giornata del campionato di Prima Categoria ligure (Girone D) con arbitro Chiapolino di Chiavari.

Queste le altre partite in programma nel turno nella medesima giornata: Atletico Casarza L.-Santerenzina, Brugnato-Iron Fox Amegliese e Cogornese-Casarza Ligure.

Mentre domenica 6/4…Castelnovese-Riccò Le Rondini, Lavagna-Marolacquasanta, Romito Magra-Colli 2024 e Segesta-Bolanese.

Nella foto il Riomaior in riscaldamento