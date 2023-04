Calcio – Per il “Magra” trasferta breve ma da infarto

Santo Stefano Magra – Indisponibile il solo centrocampista Simone Masi nel Magrazzurri che domenica 26/5, ore 15, all’ “Astorre Tanca” spezzino è chiamato a raccogliere almeno un punto per essere praticamente certo di restare in Promozione (Girone B) in quella che è l’ultima giornata della “regular season”…impresa non facile dato che di fronte c’è un Marolacquasanta in forma e che, a sua volta, deve vincere per essere in pratica sicuro di evitare i playout.

Azzurri comunque pronti per la gran battaglia. In fondo, i nervi palesemente tesi vistisi in campo nello scontro diretto col Molassana Boero a Santo Stefano magra nel turno precedente, sono prova che la squadra è senza dubbio concentrata.

Nella foto Simone Masi