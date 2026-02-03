Calcio – Pari fra Migliarinese e Vezzano

La Spezia – Finisce 1-1 al “Denis Pieroni” della Pieve spezzina, nel Girone F della Seconda Categoria ligure, con Richerme che a tempo regolamentare scaduto risponde al vantaggio ospite firmato da Giannarelli dopo un quarto d’ora di gioco.
Questi poi gli altri risultati in quella che nel raggruppamento era la 13.a giornata (2.a del girone di ritorno): Colli 2024-Rebocco 1-2, Monterosso-Castelnovese 4-3, Romito Magra-Arcola Garibaldina 2-1, San Lazzaro Lunense-Madonnetta 4-0 e Albianese-Ceula 0-0.
La classifica; Arcola Garibaldina punti 31; Colli 2024 e Ceula 25; Rebocco 24; San Lazzaro Lunense, Castelnovese, Vezzano 21; Monterosso 18; Romito Magra 14; Albianese 7; Mamas Migliarinese e Madonnetta 6.
Tabellino.
MAMAS MIGLIARINESE – VEZZANO 1 – 1
MARCATORI: Giannarelli al 15′ e Richerme al 96′.
MAMAS MIGLIARINESE: Cretella, Migliano (Serrano), Manneh; Liotti (Angiolelli), Richerme, Mauro (Capone); Paolini (Balsamo), Maccarone (Diamanti), Nunez Gomez; Barcio e Castiello. A disp. Mai, Frione, Nana e Treppiedi.
VEZZANO: Gigante, Costa, Bonamino; Nen, Laghezza, Parma; Ricciardi, Biselli, Conti; Giannarelli e Vanacore.
ARBITRO: Di Brango.
Nella foto il Mamas Migliarinese all’attacco