Calcio – Open Day del Lerici sbarca a Falconara

Mentre alla 1.a squadra rossoverde quasi non si sta nella pelle per essere stata destinati al prossimo campionato di Prima Categoria ligure, per via della rinuncia dell’ Argentina genovese, sul fronte giovanile l’ “Open Day” del Lerici Football Club approda a Falconara; dopo il successo delle prime due “tappe” a Nave di Sarzana. Giovedì 7/8 infatti eccolo al “Piero Bibolini” (o “Falconara Stadium”) di San Terenzo per le annate dalla 2011 alla 2016 e di nuovo a Nave per quelle dalla 2017 alla 2021: idem giovedì prossimo 21/8. Si va sempre dalle ore 18 alle 19.30.
In programma, allenamenti di motoria e tecnica di base, finalizzati al divertimento oltre che all’insegnamento; aperti a chiunque voglia avvicinarsi o maggiormente avvicinarsi al calcio.
Istruttori, Simone Bertonati per i più grandicelli e Alessia Marcesini per i più piccolini, col supporto di Giovanni Bonifazio e Marco Scaramelli… probabilmente anche qualcun altro.