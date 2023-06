Calcio, ok la campagna austriaca del D. Bosco U13

La Spezia – Bandiera italiana tenuta alquanto alta dagli Esordienti Under 13 annata 2010 del Don Bosco Spezia al Torneo Internazionale di Schruns, Austria, a cui partecipava una ventina di compagini provenienti soprattutto dalla Germania; oltre che da Francia, Italia appunto, naturalmente Austria. Don Bosco arrivato secondo.

Gli oratoriani hanno esordito nel loro raggruppamento con un pari a reti inviolate coi tedeschi del St. Stephan Griesheim, quindi hanno surclassato con un eloquente 3-0 i francesi dell’ Ejps (soli non tedeschi, oltre al Don Bosco, del gruppo) e poi si sono letteralmente scatenati con un 5-0 a danno del Vorderrhon, per concludere “regolato” con un classico 2-0 l’ Sgm Altingen Entrigen. Conseguente classifica del Girone D…D. Bosco Sp punti 10, St. Stephan Griesheim 8, Sgm Altingen Entringen 7, Ejps 3, Voderrhon 0. Successivamente successo dei salesiani per 1-0 in semifinale nel “derby” italiano coi milanesi del Centro Schuster, a testa alta infine la sconfitta per 3-1 coi tedeschi del Walldorf, nella “finalissima”.

Questi per la cronaca i ragazzi agli ordini dell’allenatore Mario Bucchi, Responsabile del Settore giovanile rossonero ivi coadiuvato dai dirigenti Massimiliano Pera e Davide Giampieri, per l’occasione: Bonati, Rossetti, Ciampi, D’ Onofrio, De Simone, De Bernardi, Pera, Terzi, Bosio, Aquilani, Signanini, Giampieri, Castagna e Valenti.