Calcio, ok il bilancio del Raso a Levanto

Conclusasi a Levanto la 16.a edizione del Torneo estivo amatoriale benefico “Fratelli Raso”. Nell’annata 2010, vittoria dei Pansoti Fc che hanno avuto la meglio su Panditos, Bruschette Fc e Giaguari; in quella 2013, successo degli Scarsenal sul Levanto United e in quella 2015 affermazione dei Leoni davanti a Real Levanto e Atletico Levanto.

Organizzazione a cura della Asd Levantese che è molto riconoscente nel contesto al Circolo Anspi “Don Casarin” di Levanto, il quale ha concesso l’utilizzo gratuito della struttura e fornito coppe e medaglie per tutti, alla Croce Rossa levantese che ha garantito l’assistenza sanitaria gratuita e a tutti i volontari (arbitri, addetti al campo e alla cucina, le simpatiche bimbe che hanno raccolto le offerte) nonché ai vari genitori che non sono mancati di vicinanza. “Teatro” lo stadio “Raso Scaramuccia”, sede storica della manifestazione, i cui lavori di manutenzione avevano peraltro posto in forse lo svolgimento della competizione. Alla fine invece grande afflusso di pubblico.

Nella serata iniziale è stata consegnata una targa a Marco Romano e ai volontari del Gruppo “Città di Genova-StraLevanto” per il costante impegno nell’organizzare da anni eventi di atletica leggera . Una seconda targa è stata consegnata dalla Croce Rossa Italiana di Levanto ai volontari dell’ Asd Levantese che da quasi vent’anni organizzano tornei di calcio giovanile, nell’occasione è intervenuto anche mister Enrico Barilari, uno degli ideatori del torneo insieme a Francesco Losciale.

L’intero ricavato verrà devoluto alla Croce Rossa di Levanto per l’acquisto di un defibrillatore da posizionare in una frazione del comune locale.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube