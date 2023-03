Calcio – Missione impossibile per il Cadimare

La Spezia – “Missione impossibile” del Cadimare, per quanto il fattore campo possa essere importante e si giochi alla Pieve, di fronte alla supercapolista del Girone B del campionato di Promozione ligure ovvero la Golfo Paradiso Pro Recco. Si gioca per la 9.a giornata del girone di ritorno, appunto al “Denis Pieroni” arbitra Romeo di Genova con assistenti Hamouda della Spezia e Poggi pure di Genova: domenica 5/3 (calcio d’inizio alle ore 15).

Per la cronaca ai cadamoti mancano per via di acciacchi il difensore Nicola Manfredi, l’attaccante Filippo Podenzana e il trequartista brasiliano-portoghese Gustavo Afonso Calefe, il quale però si sta allenando sempre più e meglio; per cui dovrebbe essere molto prossimo al rientro…

Infine un’analitica rivisitazione della sconfitta sul campo del Little James da parte di mister Massimo Baudone: <Partita approcciata molto meglio dagli avversari e quindi loro doppio vantaggio meritato. Nel secondo tempo siamo leggermente cresciuti, ma il terzo gol ha chiuso la partita, nel finale per concludere abbiamo sciupato qualche occasione>.

Nella foto una recentissima seduta di allenamento bianconera