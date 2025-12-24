Calcio – Migliarinese M. s’arrende con onore alla prima

La Spezia – Un piatto di Maggiani in area dopo una ventina di minuti di gioco consegna all’ Arcola Garibaldina la pronosticata e più che pronosticabile vittoria sul Mamas Migliarinese all’ “Astorre Tanca” spezzino. Tuttavia… l’impressione è che, fra gli ospiti che in fondo perdono di misura e peraltro facendo la loro partita, sia effettivamente cambiato qualcosa (dopo la prima vittoria in questo campionato di fronte alla Madonnetta, in casa, nel weekend prima). Per la cronaca espulsi al 77′ Gassara e a fine gara Zoumana entrambi per proteste.

Gli altri risultati in quella che, in 2.a Categoria ligure, era l’ 11.a giornata: Castelnovese-San Lazzaro Lunense 3-2, Madonnetta-Colli 2024 0-6, Monterosso-Albianese 0-3, Vezzano-Rebocco 3-2 e Ceula 2025-Romito 1-0.

Conseguente classifica nel Girone F: Arcola Garibaldina punti 31; Colli 22; Ceula e Castelnovese 20; Rebocco 18; San Lazzaro Lunense 17; Monterosso 15; Vezzano 14; Romito Magra 8; Madonnetta 6; Mamas Migliarinese e Albianese 5.

Tabellino.

ARCOLA GARIBALDINA – MAMAS MIGLIARINESE 1 – 0

MARCATORE: Maggiani al 21′.

ARCOLA GARIBALDINA: Cretella, Mauro, Migliano; Diamanti, Richerme, Ocran; Casoni, Perfetti, Nunez Gomez; Barcio e Gassara. Entrati: Manneh, Sidi, Zoumana, Liotti e Treppiedi.

MAMAS MIGLIARINESE: Seganti, Maggiani, Massini; Merlin, Forasassi, Mazza; Sacko, Tregrosso, Cerri; Campagni e Fabrello. Entrati: Moisé, S.remin e Chiodo.

ARBITRO: Gelo.

Nella foto un frangente della partita