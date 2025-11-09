Calcio – Mamas Migliarinese a S. Lazzaro

La Spezia – Rotto il ghiaccio che era costituito dagli zero punti in classifica (contro il Romito nel turno precedente alla Pieve è finita in parità) il Mamas Migliarinese cerca i primi punti in trasferta in questo campionato di Seconda Categoria in casa del San Lazzaro Lunense, domenica 9/11, ore 10.30; arbitro Coccoluto si gioca al “Cristoni” sanlazzarese.
Questi poi gli altri incontri in programma in quella che nel Girone F è la 5.a giornata: Castelnovese-Madonnetta, Monterosso-Arcola Garibaldina, Romito Magra-Colli 2024 e Vezzano-Ceula 2025 più l’anticipo Albianese-Rebocco.
