Calcio – Mamas Migliarinese a Moltedi

La Spezia – Il Mamas Migliarinese cerca di ritrovare punti a Moltedi dopo la caduta interna di fronte all’ Albianese, facendo visita domenica 23/11 (ore 15) al pericolante Monterosso per la 7.a giornata del campionato di Seconda Categoria ligure; Girone F. Al “Raso Scaramuccia” levantese arbitra Tasso di Chiavari.
A proposito…nel frattempo è stata posticipata a lunedì 1.o Dicembre, ore 20, la gara successiva che vedrà i mamas-migliarinesi ospitare la Castelnovese al “Denis Pieroni” della Pieve spezzina.
Infine questi intanto gli altri incontri in programma nel raggruppamento nel settimo turno: Castelnovese-Rebocco, San Lazzaro Lunense-Romito Magra e Vezzano-Madonnetta, più gli anticipi al giorno prima Albianese-Colli e Ceula-Arcola.
