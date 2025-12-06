Calcio – Mamas Migliarinese a Moltedi

La Spezia – Dopo il promettente pareggio per 2-2 nel posticipo con la Castelnovese al “Denis Pieroni” della Pieve spezzina, il Mamas Migliarinese riparte dalla trasferta di Moltedi (in pratica quartiere di Levanto) che sabato 6/12 lo vede impegnato alle ore 15.30; per la 9.a giornata, contro quel Ceula 2025 che nel Girone F del campionato di Seconda Categoria ligure sta andando mica male, se si considera che trattasi di club in fondo con pochi mesi di vita…
“Dobbiamo sempre partire dalla premessa che siamo una società appena nata – afferma alla vigilia l’allenatore Paolo Trivelloni – per cui, al di là dei risultati, tutto ciò che arriva costituisce oltremodo esperienza”.
Le altre partite in programma nel turno: Albianese-San Lazzaro Lunense sempre sabato, poi domenica 7 Castelnovese-Colli 2024, Vezzano-Arcola Garibaldina, Madonnetta-Rebocco e Monterosso-Romito Magra.
