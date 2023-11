Calcio – Magrazzurri imbattuto in casa della prima

S. Stefano Magra – Il Magrazzurri non si ferma più, anche se stavolta lo fa sotto le spoglie di un pareggio, ma attenzione: in casa della capolista…e soprattutto senza rinunciare a giocare (altro che catenaccio).

Squadra per la cronaca già risollevata alla vigilia, in virtù della riuscita dell’operazione al portiere Riccardo Tonelli, frattura scomposta multipla alla mandibola. A questo punto, nell’armonia generale, quasi si guarda più in là verso la zona-playoff.

A proposito questa dopo 11 turni la classifica nel Girone B di Promozione ligure;

Molassana Boero punti 23; Psm Rapallo 21; Bogliasco 20; Intercomunale Beverino, Levanto, Unione Sampierdarenese, Caperanese 19; Magrazzurri 17; Don Bosco Spezia e Tarros Sarzanese 15; San Desiderio 13; Vallescrivia e Canaletto Sepor 12; Little James 11; Cadimare 6; Rapallo Rivarolese 2.

Tabellino.

MOLASSANA B. – MAGRAZZURRI 0 – 0

MOLASSANA BOERO: Carlucci, Grossi (Altamore), Trippi; Pittaluga Ale., Drago, Venturi; Rapetti, Praglia (Stillo F.), Traverso (Mereto); Ricciardelli e Venturelli (Costa). All. Gullo.

MAGRAZZURRI: Cozzolino, Leonardi, Mameli; Ortelli, Barabino, Benabbi; Petriccioli (Pannone), Giannarelli, Giannini (Salamina); Ballani e Rizzari. All. Putti.

ARBITRO: Magaglio di Imperia.

Nella foto il portiere Riccardo Tonelli