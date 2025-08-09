Home Sport Sport La Spezia

Calcio – Magrazzurri già al lavoro

Calcio - Magrazzurri già al lavoro

S. Stefano Magra – Il Magrazzurri ha avviato (al “Luigi Camaiora” di Santo Stefano Magra) la preparazione al prossimo campionato di Promozione ligure: sotto la guida tecnica di quell’ Alessio Barletti passato da “vice” di Marco Corrado, andato al Rivasamba, ad allenatore.

Ufficializzata nel frattempo la “rosa”…

Portieri – Ontario e Ricci.

Difensori – Barabino, Caleo, Capetta, Cecchi, Lazri, Malatesta, Mameli e Vecchione.

Centrocampisti – Benabbi, Benettini, Cenderello, Montali, Paita, Pellegri, Salamina e Sbarra.

Attaccanti – Bojang, Giannini, Ehldy e Ninotti.

La punta Zakaria Ehldy, proveniente dalla Bolanese in Prima Categoria, probabilmente il rinforzo principale. Graditissimo ritorno quello di Lazri nel reparto difensivo; il suo compagno di reparto Barabino il capitano.

