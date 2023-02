Calcio – “Magra” in visita alla capolista

S. Stefano Magra – Trasferta (ma in casa sarebbe molto diverso?) in linea di pronostico “impossibile” per il Magrazzurri che domenica 26/2, ore 15 a Recco, fa visita alla capolista Golfo Paradiso Pro Recco; per l’8.a giornata del girone di ritorno nel Girone B del campionato di Promozione ligure.

<Eppure – obietta alla vigilia il direttore generale azzurro Sandro Amorfini – noi andiamo là per fare la nostra partita, non vedo perché dopo ormai un mesetto che raccogliamo punti, che con un po’ più di fortuna sarebbero stati anche di più…e non dimentichiamo i recenti passi avanti nel gioco stesso>.

La squadra parte alle dieci/dieci e mezza, si fermerà a mangiare lungo il tragitto, al di là dei soliti assenti manca il terzino sinistro Samuele Salamina: problemi con un ginocchio. Morale buono e le ragioni le ha spiegate il medesimo d.g.