Calcio – Madonnetta tra festa e vicecapolista

Ponzano Magra – Una vicecapolista per la Madonnetta, che domenica 21/12 riceve al “Luigi Camaiora” di Santo Stefano Magra il Colli 2024, ore 15 per la 15.a giornata del campionato di Seconda Categoria ligure (Girone F) con arbitro Tasso di Chiavari. Ma in biancorosso si vive di questi tempi soprattutto l’atmosfera instaurata nell’ambiente dalla festa con premiazioni, sorprese e rinfresco alla ex Ceramica Vaccari di Ponzano Magra, per celebrare Natale e Capodanno; presenti prima squadra e soprattutto settore giovanile con tanto di famiglie oltre alla sindaca di santo Stefano Magra: Paola Sisti.

“Stiamo per salutare un anno che ha voluto dire per noi – ha commentato per l’occasione il presidente Enrico Bernardini – ritorno al calcio adulto dilettantistico. Sul fronte giovanile non scordiamoci la fresca affiliazione alla Sampdoria, anche tra pochi giorni andremo a Genova con tecnici e ragazzi, ci porteranno pure a vedere la Samp e poi loro verranno da noi…”.

Missione compiuta relativamente alla serata secondo la Responsabile Immagine e Comunicazione della polisportiva, Eleonora Aiesi, la quale ha sottolineato come in queste ricorrenze la Madonnetta non manca mai di farsi sentire.

Immancabile anche l’amministrazione locale. “Questa è una bella fetta – ha affermato il primo cittadino Paola Sisti – dello sport santostefanese e noi siamo soddisfatti e orgogliosi di essere qui”:

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube