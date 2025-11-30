Calcio – Madonnetta nella tana della capolista

Ponzano Magra – Roberto Belloni non manca mai né di spirito né di filosofia, anche quando il calendario lo manda nella tana, perdono…nel tempio della capolista come sta per succedergli con la visita all’ Arcola Garibaldina, per l’ 8.a giornata del campionato di Seconda Categoria ligure (Girone F) nel prossimo weekend, si gioca all’ “Astorre Tanca” spezzino con calcio d’inizio alle ore 18.30 sabato 29/11.

“Noi sempre pronti alla battaglia…” esordisce l’allenatore della Madonnetta che poi aggiunge mentre gli spunta un sorrisino sulle labbra: “Sportiva si intende”.

Battaglia, sportiva, che comunque gli impone di fare a meno dello squalificato Zuccarelli e dei febbricitanti D’Angelo e Muto; degli infortunati Di Simoni, Macchini e Stefani, più l’indisponibile Tonelli. “Ma faremo di necessità virtù”; ecco il Belloni filosofo.

Infine gli altri incontri nel turno.

Arcola Garibaldina Madonnetta, Colli Monterosso, Mamas Migliarinese Castelnovese, Rebocco Ceula, Romito Magra Albianese e San Lazzaro Lunense Avezzano.