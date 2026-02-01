Calcio – Madonnetta nella tana del S. Lazzaro

Ponzano Magra – La Madonnetta fa visita al forte San Lazzaro Lunense, domenica 1.o Febbraio alle ore 10.30, per la 13.a giornata (2.a del girone di ritorno) del campionato di Seconda Categoria ligure nel Girone F…anche se alla polisportiva biancorossa di Ponzano Magra la concentrazione in questo fine settimana è un po’ monopolizzata dal torneo benefico giovanile “Diamo un calcio alla Fop” che il giorno prima ha visto protagonista per l’apertura i Piccoli Amici della classe 2020; questo invece il programma domenicale con l’annata 2017 dei Primi Calci: Madonnetta Blu, Calcio Popolare Spezia e Don Bosco Spezia Blu nel Girone A, Iron Fox Amegliese con Madonnetta e Don Bosco Spezia rossi nel B / seguono un gruppo Oro con le prime e la miglior seconda e uno Argento con le terze di ciascun raggruppamento più la seconda peggiore. Ironia della sorte si parte alle dieci e mezza insieme alla 1.a squadra al “Cristoni Carlo Danilo” s

sanlazzarese.

Nella foto un momento del torneo benefico giovanile nel giorno di apertura