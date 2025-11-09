Calcio – Madonnetta a Castelnuovo Magra

Ponzano Magra – Madonnetta in trasferta a Castelnuovo Magra, ore 10.30 domenica 9/11 avversaria la Castelnovese, per la 5.a giornata del campionato di Seconda Categoria ligure; Girone F. Al “Libero Marchini” arbitra Della Monica.

“Squadra tosta candidata al salto su categoria – dice degli avversari mister Roberto Belloni alla vigilia – mentre noi come sempre siamo in emergenza, mancano due difensori come Stefani e Crovara che sono infortunati e un centrocampista, Zuccarelli il quale ha la febbre più la punta Vanacore che è indisponibile: speriamo bene”.

Non si è ancora spento nel frattempo l’eco del successo riscosso al campo sportivo “Matelli” e dintorni di Ponzano Magra dalla “pentolaccia” che a festeggiare Halloween ha richiamato intere famiglie al seguito dei bimbi del “vivaio” biancorosso…alla fine “zuccona” rotta, dolcetti per tutti, bambini felici (e genitori ancora di più).

