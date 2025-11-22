Calcio – Madonnetta a Bottagna

Ponzano Magra – Dopo lo “stop” impostole dal maltempo quando doveva ricevere il Ceula 2025, in Seconda Categoria ligure (Girone F) la Polisportiva Madonnetta ricomincia da Bottagna, dov’è attesa domenica 23/11 dal Vezzano per la 7.a giornata di campionato: calcio d’inizio alle ore 15; arbitro Aprigliano della Spezia.

“Squadra che ha già dimostrato di poter pretendere alla salita in Prima – dice all’antivigilia mister Roberto Belloni dei vezzanesi – con un fior di guida tecnica”.

Da parte loro i suoi biancorossi devono fare a meno degli squalificati Vita e Zuccarelli, inoltre sono seriamente in forse i vari Folegnani e Macchini, Stefani e Vanacore.

