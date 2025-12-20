Calcio – M. Migliarinese in “visita” alla capolista

La Spezia – Manco a farlo apposta, come suol dirsi, appena ottenuta la prima vittoria in questo campionato di Seconda Categoria ligure…il Mamas Migliarinese ha dovuto sbrigarsi a gioire perché sabato 20/12, ore 16.30 all’ “Astorre Tanca” spezzino, deve fare visita niente meno che a un’ Arcola Garibaldina che nel Girone F è nettamente capolista. Arbitra Gelo.

Ma forse c’è di che tirarsi sù, visto che al “Denis Pieroni” della Pieve spezzina sono appena arrivati tre rinforzi 3, a rimedio in cui si spera di questo primo scorcio di stagione un po’ deficitario (anche se è noto che questa società di freschissima costituzione per adesso non si propone in sostanza che fare più esperienza possibile).

Per la cronaca sono arrivati: l’esterno Samuele Barcio dal Lerici, a suo tempo cresciuto nel settore giovanile di Spezia e Carrarese, poi passato dalla Fezzanese; dallo Spezia Calcio Popolare il difensore centrale Davide Richerme già di Follo e Canaletto e il terzino Paolo Angiolelli, quest’ultimo “veteranissimo”, per diversi anni ad Arcola dove vinse anche un campionato. Tutti e tre si sono detti favorevolmente impressionati dall’ambiente e dal progetto al Mamas Migliarinese e hanno ringraziato la loro società precedente per aver assecondato il passaggio.

Infine questi gli altri incontri in programma, però domenica 21/12, in quella che ivi è l’ 11.a giornata: Castelnovese-San Lazzaro Lunense, Madonnetta-Colli 2024, Monterosso-Albianese e Vezzano-Rebocco più l’altro anticipo del giorno prima Ceula 2025-Romito.

Nella foto Samuele Barcio