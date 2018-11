Calcio, Levanto imbattuto a Sestri Levante

Il Levanto perde terreno rispetto alla capolista Pegazzano, a parziale compenso fortifica il proprio secondo posto, con un pari in casa della quinta in classifica. Per la cronaca botta e risposta in pochi minuti all’avvio, tra Sporting Aurora e Levanto al “Favole Andersen” di Sestri Levante, poi molto gioco a centrocampo e risultato che non cambia a dispetto di un discreto numero di palle-gol. Andando con ordine, ospiti subito in vantaggio con una bordata da fuori area di Barletta, un paio di minuti e pareggio dal limite di Cestari su retropassaggio di Rocca (su cross di Muzio).

Alla mezz’ora parata una gran punizione di Romano, nella ripresa al quarto d’ora Moretti è prodigioso su un tentativo di Besana, al 20’ traversa colta da Barletta su calcio piazzato di Romano e al 35’ è Ghiggeri a chiamare di nuovo Moretti a un sontuoso intervento. Quindi padroni di casa in dieci a causa della seconda ammonizione a Marcone. Nei minuti finali Righetti dapprima sfiora il palo su percussione di Sassarini e quindi chiama Rolandelli a un mezzo miracolo.

Infine in tempo di recupero un’uscita di Moretti su Pareto, liberato da un tocco di testa di Ravettino, fa reclamare il rigore ai locali. I migliori, Pareto a centrocampo e dietro Marzi per come ha arginato Righetti fra i sestresi, il solito Nicora instancabile sulla fascia e Romano in mezzo al campo sull’altro fronte.

Questi poi gli altri risultati in quella che, anche nel Girone D della Prima categoria ligure, era la 6.a giornata: Ceparana – S. Lazzaro Lunense 0-1, Marolacquasanta – Follo S. Martino 2-2, Rebocco – Borgo Foce Magra A. 1-1, Riccò Rondini – Moneglia 0-0, Sarzana – Pegazzano 0-1, Tarros Sarzanese – Antica Luni 4-1.

Ne consegue oggi una classifica che recita / ricordando che diverse squadre devono recuperare una partita a causa della recente ondata di gran maltempo…Pegazzano punti 18, Levanto 14, Follo San Martino 13, Rebocco 9, Sporting Club Aurora 8, Borgo Foce Magra Ameglia e Sarzana 7, Riccò Le Rondini 6, Moneglia 5, Tarros Sarzanese, San Lazzaro Lunense, Antica Luni 4, Marolacquasanta 3, Ceparana 0.

Per concludere ecco il prossimo turno; Antica Luni – Ceparana, Borgo Foce Magra A. – Sporting Aurora, Follo S. Martino – Riccò Rondini, Levanto – Marolacquasanta, Moneglia – Tarros S., Pegazzano – Rebocco, S. Lazzaro L. – Sarzana.

SPORTING AURORA – LEVANTO 1 – 1

MARCATORI: Barletta al 1’ e Cestari al 4’.

SPORTING AURORA: Rolandelli, Muzio, Marzi, Besana, Marcone, Cafferata, Jalid, Cestari (46’ Rolandi), Cafese (68’ Ravettino), Pareto G., Rocca (75’ Ghiggeri). All. Figone.

LEVANTO: Moretti, Zoppi (52’ Anselmo), Nicora, Bertano, Giorgi, Borgalli, Romano, Monti (46’ Minetti), Righetti, Barletta, Sassarini. All. Agata.

Arbitro: Burlando di Genova.

Note: espulso Marcone all’ 82’.

(Nella foto Nicolò Barletta).