Calcio – Levanto e D. Bosco verso il recupero

Levanto – Si gioca mercoledì 30/8, ore 20, quel Levanto-Don Bosco Spezia che l’allerta meteorologica ha rinviato domenica scorsa 27 a Moltedi. Si gioca sempre al “Raso Scaramuccia” e poco o nulla è cambiato nell’avvicinarsi al debutto in Coppa Italia di Promozione ligure da parte delle due compagini…

I levantesi si presentano con una difesa e un centrocampo in emergenza, nella prima mancano infatti Bertagna e Zoppi, nel secondo Barilari e lo squalificato Rezzano.

I salesiani devono fare a meno in retroguardia di Antonelli e Boggio, a centrocampo di Pesare, in avanti quanto meno di Di Muri; inoltre c’è la defezione di quel Mazzantini che può essere impiegato sia dietro che in mezzo.

Turno di ritorno sabato prossimo 2/9, al “Piero Bibolini” di Falconara (San Terenzo) in quanto gli oratoriani attendono ancora la disponibilità del “Franco Cimma”, a Pagliari: ore 15.

Nella foto la chiusura dello stadio levantese di un paio di giorni fa