Calcio, Levanto in vantaggio di prepotenza su Marolacquasanta

A differenza di una settimana prima in quel di Sestri Levante, dove l’ 1-1 finale era maturato e s’era insediato nel volgere di pochi minuti iniziali, stavolta il Levanto supera di prepotenza il “botta e risposta” in avvio e (beccato subito il pareggio avversario) nel volgere di mezz’ora ritrova però il vantaggio finendo poi persino col dilagare nella ripresa.

E’ vero, stavolta c’era di fronte un Marolacquasanta anziché l’ Aurora, comunque sia i biancocelesti rosicchiano così un paio di punti alla capoclassifica Pegazzano fermata sul pari e distanziano ulteriormente altresì il Follo San Martino terzo.

Le reti: vicecapolista in precoce vantaggio con una stoccata d’esterno di Sassarini su passaggio di Nicora, recupero ospite pressoché immediato grazie a un calcio piazzato di Quattromani, prima del riposo tuttavia levantesi di nuovo avanti con un’ “incornata” di Giorgi su punizione-cross di Barletta; nella ripresa lo stesso Barletta trasforma poco dopo il quarto d’ora un rigore conquistato dal “solito” Righetti, il quale in tempo di recupero chiude infine tutte le discussioni, firmando il definitivo quattro a uno con un calibrato diagonale.

Di seguito ecco quindi gli altri risultati in quella che in Prima categoria ligure, anche nel Girone D, era la 7.a giornata.

Antica Luni – Ceparana 3-2, Borgo Foce Magra A. – Aurora 3-2, Follo S. Martino – Riccò Rondini 4-4, Moneglia – Tarros Sarzanese 2-0, Pegazzano – Rebocco 2-2 e San Lazzaro L. – Sarzana 3-2.

Ne consegue oggi una classifica che recita…Pegazzano punti 19, Levanto 17, Follo San Martino 14, Rebocco e Borgo Foce Magra Ameglia 10, Moneglia e Sporting Aurora 8, Riccò Le Rondini, San Lazzaro Lunense, Sarzana e Antica Luna 7, Tarros Sarzanese 4, Marolacquasanta 3, Ceparana 0 / ricordando che diverse squadre devono recuperare una partita a causa della recente ondata di gran maltempo.

Per concludere a seguire il prossimo turno.

Aurora – Moneglia, Marolacquasanta – Antica Luni, Pegazzano – Borgo Foce Magra A., Rebocco – Follo S. Martino, Riccò Rondini – Ceparana, Sarzana – Levanto, S.C. Aurora – Moneglia e Tarros S. – S. Lazzaro Lunense.

LEVANTO – MAROLACQUASANTA 4 – 1

MARCATORI: 2’ Sassarini, 4’ Quattromani, 38’ Giorgi, 62’ Barletta su rig., 93’ Righetti.

LEVANTO: Moretti, Agrò, Nicora; Bertano, Giorgi, Borgalli; Romano, Minetti N. (76’ Monti), Righetti; Barletta e Sassarini. All. Agata.

MAROLACQUASANTA: Bonauguri, D’ Imporzano, Vanoli; Bello (46’ Gasparini), Piermattei, Odone; Porqueddu, Papa (80’ Oreggia), Vargas (60’ Nieri); Quattromani e Ricciardi. All. Torri.

(Nella foto Andrea Giorgi).