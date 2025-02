Calcio – Lerici in quel di Moltedi

Lerici – Lerici al completo verso quello che può essere una sorta di “derby del mare” col Monterosso, geograficamente già in Riviera di Levante, mentre i lericini appartengono al Golfo dei Poeti.

La speranza nei ranghi rossoverdi è che la sosta osservata dalla Seconda Categoria ligure, Girone F nello scorso weekend, non abbia intiepidito lo smalto sfoderato dalla squadra allenata dal tandem Bertonati-Mora nel 6-0 rifilato all’ Albianese; mentre i monterossini sono reduci dall’ 1-0 subito in casa da un Rebocco in crescita…

Comunque, al “Raso Scaramuccia” di Moltedi a Levanto, calcio d’inizio alle ore 15 (domenica 23/2): arbitra Guidi.

Nella foto la panchina del Lerici