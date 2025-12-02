Calcio – Lerici imbattuto a Sestri Levante

Lerici – Lerici imbattuto all’ “Andersen” sestrese grazie a un volitivo secondo tempo in cui ha rimontato il vantaggio conseguito nel primo, dopo una ventina di minuti di gioco, con Picasso su passaggio di Assalino: al quarto della ripresa appunto il pareggio di Benassi con una sberla forse lievemente deviata da Strombolo.
Reclamato dagli stessi ospiti, agli sgoccioli del match, un presunto rigore su Shqypi, comunque ora testa al recupero di mercoledì prossimo, avversario niente meno che il Lavagna 2-0
Il tabellino
SPORTING AURORA – LERICI 1 – 1
MARCATORI: Picasso al 20′ e Benassi al 60′.
SPORTING AURORA SESTRI LVANTE: Gori, Barbieri, Polcino; Strombolo, Cafferata, Picasso; Besana, Gianelli, Bavestrello; Assalino e Bo. A disp. Musico, Pantini, Falcone, Ostaiza, Massa, Canevello, Carloni, Del Buono, Samengo. All. Bottaro.
LERICI: Calzetta, Bellotti (46′ Palagi), Losso; Lazzoni, Seghi (65′ Milone), Lattanzi; Verona, Benassi, Paterno; Barcio e Shqypi. A disp. Pagani, Bechere, Vicini, Gjonay. All. Gatti.
Arbitro: Porzio di Genova.
Nella foto la panchina del Lerici
