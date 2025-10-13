Calcio – Lerici all’inglese a S. Benedetto

Lerici – Con un gol per tempo, il Lerici “regola” a domicilio il Riccò Le Rondini, con un classico 2-0, al “Cevasco” di San Benedetto. Mister Andrea Gatti ha schierato per l’occasione: Calzetta, Imperatrice, Losso; Vicini, Seghi, Lattanzi; Verona, Maglione, Gjonaj; Sturlese e Shqypi. Entrati: Bechere, Paterno, Pesalovo e Palagi. A disposizione, Bellotti, Barcio e Pagani.

Gli altri risultati nel Girone D di Prima Categoria nella 3.a giornata…

Atletico Casarza-Marolacquasanta 1-3, Cadimare-Brugorglux 1-1, Ceparana-Lavagna 2.0 1-2, Forza e Coraggio-Iron For Amegliese 2-3, Riomaior-Sporting Aurora 1-1, Segesta-Bolanese 4-1 e Spezia Calcio Popolare-Casarza Ligure 2-1.

Conseguente classifica; Lavagna 2.0 e Marolacquasanta punti 9, Lerici è Ironico For Ameglia 7, Casarza Ligure e Spezia Calcio Popolare 6, Riomaior e Sporting Aurora Sestri L. 4, Bruborglux, Cadimare, Bolanese 3, Ceparana 1, Atletico C., Forza e Coraggio, Ricco’ Le Rondini 0, Segesta Sestri Levante -3.