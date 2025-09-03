Calcio – La Madonnetta si presenta

Ponzano Magra – Domenica 7/9, alle sei pomeridiane, si terrà al campo sportivo “Matelli” di Ponzano-Madonnetta la presentazione del programma delle attività della Polisportiva Madonnetta per la stagione sportiva 2025/26 e di quelli che ne sono i progetti: volti alla creazione di una comunità che vada oltre il semplice gioco del calcio, come ci tiene a spiegare il nuovo Direttore sportivo e Responsabile del Settore giovanile (il sodalizio ha inaugurato con questa annata pura una squadra “adulta” in 2.a Categoria) ossia quel Matteo Bianchi che sarà infatti un po’ al centro delle attenzioni, nel contesto della presentazione dello staff tecnico che non mancherà.

<Non abbiamo ambizioni particolari – quest’ultimo espone – se non il benessere e il divertimento dei nostri piccoli giocatori. Il nostro lavoro è articolato in diverse attività didattiche partendo dai primi approcci al pallone per approdare a percorsi più avanzati, in un ambiente sicuro, educativo e stimolante. Vogliamo che i bimbi crescano non solo come calciatori, ma pure e magari soprattutto come persone imparando il rispetto, la disciplina e la collaborazione; se mai è sotto questo aspetto che ambiamo a essere un riferimento calcistico in zona. Per iniziare, ci concentreremo sull’adozione d’un metodo che stimoli non solo la passione, ma anche l’equilibrio fra il divertimento e l’attività fisica>.

Per l’occasione non mancherà l’intrattenimento per figli e genitori, altresì sarà preannunciata l’affiliazione a un club molto probabilmente di Serie B, infine rinfresco.

Ingresso libero e aperto a tutti gli interessati. Per ulteriori informazioni… marketing.madonnetta@gmail.com oppure polismadonnetta@libero.it



Nella foto un momento dell’ultimo “open day” della Polisportiva Madonnetta al “Matelli”, aperto a tutti i bambini, ce ne sarà un altro il 4/9 alle sei pomeridiane