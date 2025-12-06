Calcio – La Madonnetta riceve il Rebocco

Ponzano Magra – All’indomani del pareggio interno per 1-1 nel recupero col Monterosso di qualche giorno fa, la Madonnetta riparte nel Girone F del campionato di Seconda Categoria, domenica 7/12 (ore 15.30: al “Luigi Camaiora” di Santo Stefano Magra) ospitando il Rebocco; si gioca per la 9.a giornata e arbitra Bugliani.

Per la cronaca contro i monterossini ha segnato Folignani, che nel primo tempo aveva inoltre colpito una traversa, a un quarto d’ora dalla fine su un calcio piazzato procurato da Muto. Pareggio rivierasco a un paio di minuti dal termine con Sassarini di testa. Mister Roberto Belloni ha per l’occasione schierato…Giannazzetti, Bologna, Chiesa (De Vivo); Foschi, Maloni, Folignani; Bernardini, Ratti, Muto (TonellI); Giannini e Vanacore (De Simone).

