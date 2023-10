Calcio, la Bolanese vuole vincere

Sconcerto nei ranghi della Bolanese per le misure disciplinari che hanno voluto dire tre giornate di squalifica per il “regista” Tacchini, a conseguenza di un accenno di parapiglia durante l’ultima partita col Brugnato, senza dimenticare che è da reinventare lo stesso attacco: alla lussazione alla spalla di Iaione si aggiunge l’assenza pure di Launi. Meno male che almeno rientrano Bocchia in difesa e Castellanotti a centrocampo (si gioca alle ore 15 al “Bertolotti” con arbitro Bruzzone di Genova).

“Il Casarza Ligure è ultimo in classifica con un punto – valuta il Direttore sportivo Christian Macchini – dovremmo vincere se puntiamo a qualcosa di un minimo importante…”.

Questi poi gli altri incontri, nel Girone E della 1.a Categoria, in programma domenica 29/10; Ceparana-Brugnato, Colli Ortonovo-Castelnovese, Iron Fox Amegliese-Follo, Marolacquasanta-Riccò Le Rondini e Vezzano-Arcola Garibaldina.

Nella foto l’ allenatore bolanese Paolo Trivelloni